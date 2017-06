Cuore Dybala: regala la maglia al piccolo Kelvin | FOTO

Un regalo speciale per un tifoso speciale. Il piccolo Kelvin, il bambino rimasto in prognosi riservata per alcuni giorni dopo il caos di piazza San Carlo a Torino, da oggi può mostrare orgoglioso ai suoi amichetti un cimelio prezioso. Paulo Dybala gli ha inviato la sua maglia tramite lo staff della Juventus, che oggi ha fatto visita al bambino di 7 anni presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

KELVIN DYBALA: IL BAMBINO STRINGE LA MAGLIA

Il campione bianconero lo ha poi salutato al telefono e ha postato sui social network la fotografia di Kelvin che «coccola» la sua maglia numero 21. «Tu hai tifato per noi, io ho tifato per te: felice che stai bene Kelvin, è stato un piacere parlare con te»: questo il messaggio su Twitter lanciato dal giocatore argentino.

Tu hai tifato per noi, io ho tifato per te: felice che stai bene Kelvin, è stato bello parlare con te!! pic.twitter.com/4OU2vg1kyq — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 12 giugno 2017

Kelvin era stato travolto dalla folla impazzita che stava assistendo alla finale di Champions League sul maxischermo di piazza San Carlo a Torino. In pochi minuti, sarebbe stato diffuso un presunto allarme bomba (resta ancora da verificare la dinamica) che ha fatto scatenare il panico.

Il bambino di origini cinesi era parso subito in condizioni molto gravi al momento del trasporto in ospedale e tre giorni dopo si è risvegliato dal coma farmacologico. Ora sta molto meglio e tra pochi giorni, secondo i medici della struttura, sarà in grado di tornare a casa.

(FOTO da account Twitter ufficiale di Paulo Dybala)