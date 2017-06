Questo giugno Facebook supporta il mese del Pride e la comunità LGBTQ con una serie di iniziative social. Tra queste la più popolare è la reaction arcobaleno. Come si ottiene?

COME SI OTTIENE LA REACTION ARCOBALENO SU FACEBOOK

La bandierina rainbow è attivabile solo dopo aver messo il like alla pagina dedicata LGBTQ@Facebook. Mettendo “mi piace” alla pagina potrei usare la reaction LGBTQ verso qualsiasi post del vostro newsfeed.

FACEBOOK PRIDE: TUTTE LE INIZIATIVE. LA CORNICE PRIDE

Non mancheranno altre novità per la piattaforma social: a partire dalle foto profilo con delle cornici arcobaleno. Qualcuna è già spuntata: ecco qui come ottenerla.