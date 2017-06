Il M5S prima lista nazionale. Nonostante il disastro delle comunali del Movimento 5 Stelle, un deputato grillino, Angelo Tofalo, è riuscito a scrivere che il M5S sarebbe la prima lista in Italia, conteggiando solo il voto relativo alle liste e non coalizioni. Un’affermazione falsa, mitigata solo dal condizionale sembrerebbe utilizzato da Tofalo.

Spegnete le TV di regime ed indossate una maglietta del MoVimento 5 Stelle. Scendete in strada con un sorriso ed alle persone che vi fermano spiegate quanto sto spiegando io.Da oggi abbiamo altri Sindaci ed andiamo al ballottaggio in più Comuni. La lista del MoVimento 5 Stelle sembrerebbe essere la più votata in Italia, ovviamente noi non andiamo in coalizione ma da soli perché la nostra stella polare è il programma partecipato e questo porta difficoltà ben note ai più… Decine e decine di cittadini sono entrati nelle istituzioni in tutta Italia, persone con le mani libere che senza inciuci e autofinanziandosi lavoreranno duramente per la loro Comunità da buoni Portavoce. La RiVoluzione gentile non si ferma, continua ogni giorno. Andiamo avanti sani, sempre. Coraggio!