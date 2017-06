Risultati elezioni Comunali Parma, dati di affluenza e spoglio in diretta | LIVE

15.46. Risultati elezioni Comunali Parma, messaggi dei candidati nel giorno del voto. Anche i candidati alla carica di sindaco di Parma hanno deciso di inviare attraverso le loro pagine social qualche messaggio agli elettori nel giorno del voti, senza ovviamente violare il divieto di fare propaganda. Sulla bacheca Facebook dell’aspirante primo cittadino del centrosinistra, Paolo Scarpa, alle 12.43 è comparsa l’immagine del voto al seggio del candidato e il messaggio: «Per Parma!».

Sulla pagina della candidata del centrodestra Laura Cavandoli, invece, la domanda: «Io ho votato e tu?».

Sulla bacheca del sindaco uscente Federico Pizzarotti, ex M5S sostenuto ora dalla lista Effetto Parma, c’è ancora il saluto agli elettori di sabato sera. Alle 23.49 di ieri il primo cittadino ha scritto: «Vado a letto sereno, perché quello che comincerà domani, comunque vada, sarà l’inizio di un nuovo percorso. Ancora insieme e con la nostra Parma come unico obiettivo. Grazie a tutti i miei fantastici compagni di viaggio e a tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi».

15.04. Risultati elezioni Comunali Parma, inutile confronto affluenza ore 12 con dato 2012. E difficile e poco utile un confronto del dato odierno dell’affluenza alle 12 alle elezioni Comunali a Parma con la percentuale registrata alla stessa ora alle precedenti Amministrative, cinque annni fa. Nel 2012 il voto era infatti distribuito su due giorni: si votava fino alle 15 del lunedì. In ogni caso alle 12 della domenica avevano votato il 14,92 % degli aventi diritto. Oggi il 18,29%

14.40. Risultati elezioni Comunali Parma, affluenza ore 12 al 18,29%. Il primo dato ufficiale del Viminale sul numero di votanti alle elezioni comunali a Parma indica l’affluenza alle ore 12 al 18,29%. Il dato nazionale è del 19,36%.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PARMA, DIRETTA LIVE

Elezioni Comunali a Parma. Federico Pizzarotti, nel 2012 eletto sindaco per il Movimento 5 Stelle, ora appoggiato da una nuova lista, tenta la riconferma dopo la fuoriuscita dal partito di Beppe Grillo. Gli abitanti della città emiliana sono chiamati a scegliere tra il primo cittadino uscente ed altri 9 candidati. Si vota in un solo giorno, dalle 7 alle 23. I primi risultati della giornata sono ovviamente i numeri dell’affluenza. La percentuale di votanti ai seggi rappresenta infatti il primo dato interessante da analizzare, confrontandolo con quello della precedente tornata amministrativa. Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, invece, cominceranno a circolare i numeri dello spoglio.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PARMA, CANDIDATI

Sono dunque in dieci a correre per la poltrona di sindaco di Parma. Oltre a Pizzarotti (sostenuto dalla lista Effetto Parma) sono candidati: per il centrosinistra Paolo Scarpa (appoggiato da Pd, Parma Unita e Parma Protagonista), per il centrodestra Laura Cavandoli (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Insieme per il futuro), Daniele Ghirarduzzi (Movimento 5 Stelle), Ettore Manno (Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista), Luigi Alfieri (Parma non ha paura), Filippo Greci (SiAmo Parma), Pia Russo (La nuova voce di Parma), Emanuele Bacchieri (Casapound) e Laura Bergamini (Partito Comunista).

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PARMA, SONDAGGI

I sondaggi sulle elezioni comunali a Parma diffusi prima del divieto di pubblicazione che scatta a due settimane dalle urne, e tuttora visibili sul sito della presidenza del Consiglio, hanno indicato Pizzarotti come chiaro favorito, nettamente avvantaggiato sui candidati di centrosinistra e centrodestra. La rilevazione effettuata ad esempio da Demos&Pi e Demetra tra il 1 e il 22 maggio per il quotidiano Repubblica ha attribuito al candidato di Effetto Parma il 42,1% dei consensi contro il 27,3 di Scarpa e il 16 di Cavandoli. Il sondaggio realizzato tra il 15 e il 17 maggio dall’istituto demoscopico Ixè per la trasmissione di Raitre Agorà ha invece segnalato Pizzarotti al 36,9%, Scarpa al 20,8 e Cavandoli al 6,4.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PARMA, APPELLI

Non sono mancati appelli e messaggi dell’ultimo momento. Sabato sera Pizzarotti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ringraziamento: «Vado a letto sereno, perché quello che comincerà domani, comunque vada, sarà l’inizio di un nuovo percorso. Ancora insieme e con la nostra Parma come unico obiettivo. Grazie a tutti i miei fantastici compagni di viaggio e a tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi». Ringraziamenti anche sulla pagina di Scarpa: « non so come ringraziarvi tutte, tutti, per il sostegno che mi avete offerto in questi mesi. Per il vostro calore. Per i tanti stimoli. Anche per le discussioni accese, per le osservazioni, le critiche: mi hanno reso una persona migliore e mi permettono oggi di testimoniare che a 60 anni si può ancora imparare molto, moltissimo. Grazie di cuore, andiamo avanti così, insieme».

