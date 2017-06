Risultati elezioni Comunali Genova, dati di affluenza e spoglio in diretta | LIVE

15.15. Risultati elezioni Comunali Genova, messaggi dei candidati nel giorno del voto. Anche nel giorno del voto, e dunque in un momento di silenzio elettorale, i candidati alla carica di sindaco inviano qualche messaggio agli elettori (ovviamente stando bene attenti a non violare il divieto di campagna elettorale). «È importante che oggi tutti i genovesi vadano a votare. Siamo convinti che sarà una bella giornata per la democrazia e per cambiare la città», è quanto si legge sulla pagina fan Facebook del candidato del centrodestra Marco Bucci nello status che accompagna la foto dell’aspirante sindaco mentre pone la scheda nell’urna, immagine pubblicata alle 8.36.

«Ogni volta che votiamo – è il messaggio del candidato sindaco per il centrosinistra Gianni Crivello – dovremmo ricordarci che è un bel momento quello in cui possiamo scegliere chi ci rappresenta». «Per chiunque lo facciano, spero la gran parte dei genovesi non rinunci ad esercitare il proprio diritto di voto», si legge ancora nel messaggio che accompagna la foto dell’aspirante primo cittadino durante il voto (caricata alle 13.14).

Poi, il candidato sindaco del M5S Luca Pirondini. «Ho fatto il mio dovere, fatelo anche voi!», è la frase pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale alle 11.05. Subito dopo alcune parole di Paolo Borsellino: «La rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano».

Marco Bucci, candidato sindaco per il centrodestra, ha votato presso il suo seggio poco prima delle 8.30 del mattino.

Luca Pirondini, candidato del Movimento 5 stelle, uscendo dal seggio elettorale dopo le 11 ha invece dichiarato: «Seguiremo il nostro programma che realizzeremo col massimo dell’impegno, serietà, competenza e coerenza come sempre facciamo nei Comuni a 5 Stelle. I partiti che appoggiano gli altri candidati sono allo sbando. E le parole di Paolo Borsellino sono sempre più attuali: la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano».

Po il candidato sindaco Gianni Crivello, che si è recato al seggio in via Linneo, all’interno del plesso scolastico Morante, attorno alle 10, accompagnato dalla moglie: «Ogni volta che votiamo dovremmo ricordarci che è un bel momento quello in cui possiamo scegliere chi ci rappresenta. Per chiunque lo facciano, spero che la gran parte dei genovesi non rinunci a esercitare il proprio diritto di voto».

14.35. Risultati elezioni Comunali Genova, affluenza ore 12 al 16,10%. Il primo dato ufficiale del Ministero dell’Interno sul numero di votanti alle elezioni comunali a Genova indica l’affluenza alle ore 12 alle 16,10%. Il dato nazionale è del 19,36%.

Elezioni Comunali a Genova. Gli abitanti del capoluogo ligure sono chiamati a scegliere i nuovi amministratori e soprattutto il nuovo sindaco che dovrà succedere a Marco Doria, indipendente vicino a Sel eletto nel 2012. Si vota in un’unica giornata, dalle 7 alle 23. I primi risultati della tornata elettorale riguardano ovviamente i dati dell’affluenza. La percentuale di votanti ai seggi rappresenta infatti il primo elemento da analizzare. Va osservato il trend rispetto a cinque anni prima. Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, invece, i primi dati dello spoglio. Se nessun candidato attiva al 50% dei consensi, i due più votati si sfideranno al ballottaggio, domenica 25.

Sono 9 i candidati alla carica di primo cittadino: per il centrosinistra Gianni Crivello (sostenuto dalle liste Pd, A Sinistra, Genova Cambia e Lista Crivello Sindaco), per il centrodestra Marco Bocci (appoggiato da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Lista Musso Direzione Italia e Vince Genova), Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle), Marika Cassimatis (Lista Cassimatis), Marco Mori (Riscossa Italia), Stefano Arrighi (Il Popolo della Famiglia), Paolo Putti ( Chiamami Genova), Arcangelo Merella (Siamo Ge9Si) e Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori).

I sondaggi sulle elezioni Comunali a Genova, effettuati prima del divieto che scatta a due settimane dal voto, tuttora disponibili sul sito della presidenza del Consiglio, indicano tre candidati in chiaro vantaggio su tutti gli altri: Crivello, Bucci e il pentastellato Pirondini. I tre sono lontani dalla soglia del 50% dei voti che consentirebbe di vincere al primo turno evitando il ballottaggio. In particolare una rilevazione di Demos&Pi e Demetra realizzata tra il 20 e il 22 maggio e pubblicata su Repubblica ha attribuito a Crivello il 34,3% dei consensi contro il 27,7% di Bucci e il 24,7% di Pirondini. Un sondaggio di Ipsos effettuato tra il 22 e il 24 maggio pubblicato sul Corriere della Sera ha invece segnalato Crivello al 32,7%, Bucci al 32,6% e Pirondini al 27,6%.

Ovviamente gli appelli dei candidati sono continuati fino a pochi minuti prima del silenzio elettorale, che scatta alla mezzanotte tra il venerdì e il sabato prima del voto. Gianni Crivello venerdì sera sulla sua pagina fan di Facebook ha scritto: «La nostra splendida festa popolare in Piazza Rossetti! Chiudiamo la campagna elettorale ma non fermiamo il nostro cammino! Grazie a tutti i volontari, i candidati e a chi sta, con grande forza e determinazione, credendo nel nostro lavoro! Avanti e domenica al voto per continuare la nostra opera per la città!». Sulla pagina Facebook del candidato Bucci è invece stato caricato tra gli ultimi post un videomessaggio di un minuto in cui il candidato agli elettori dice: «Veniamo da 5 anni tragici, abbiamo avuto la città più povera, con meno posti di lavoro, più sporca, meno sicura, senza un piano strategico per il futuro: molta gente ha perso la speranza, bisogna cambiare». Infine, la bacheca del 5 Stelle Pirondini. Il messaggio fissato in alto recita: «Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. (V. Hugo). L’11 giugno Genova cambia musica, con il MoVimento 5 Stelle. Aiutaci anche tu a cambiare musica a Genova». Più in basso gli intervento di Beppe Grillo e Luigi Di Maio al comizio di venerdì.

