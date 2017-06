Despacito, i The JackaL colpiscono ancora: «È Enrique Iglesias», ma nel video c’è Luis Fonsi | VIDEO

La canzone Despacito di Luis Fonsi aveva già ottenuto un successo planetario. Ma in Italia c’è stato il contributo determinante del trio comico The JackaL. Gli YouTubers avevano già diffuso un primo video virale dal titolo Gli effetti di Despacito sulla gente, capace di raggiungere in poco tempo più di tre milioni di visualizzazioni. Ora, però, hanno colpito ancora: e nel secondo video sul tema, l’ospite d’onore è proprio Luis Fonsi, l’autore della hit dell’estate.

I comici sono partiti dalla premessa che nessuno per strada lo riconoscerebbe. Poi hanno iniziato a canticchiare la canzone, al solito in mezzo al traffico. Tra qualche ripensamento e qualche battuta, i The JackaL decidono di spegnere la radio per disintossicarsi dal ritmo latino-americano.

Ma la canzone continua a sentirsi: proviene dalla viva voce del loro vicino di traffico. A sorpresa, piomba nel video proprio Luis Fonsi, che riconosce il trio italiano. Loro, interdetti per qualche secondo, dopo una pausa di silenzio, si lasciano andare: «Ma è Enrique Iglesias!». La canzone riparte a tutto volume, il delirio è garantito. E anche le future visualizzazioni sui social network.

