Elezioni amministrative: M5S, piazze vuote agli ultimi comizi

Il Movimento 5 Stelle radunava folle oceaniche. L’imperfetto non è casuale. Ieri, negli ultimi comizi prima delle elezioni amministrative di domani, in alcune città, gli interventi in piazza dei pentastellati sono andati deserti. Alcuni sembravano veri e propri raduni da bar, stando alle immagini diffuse sui social network questa mattina, chiacchiere in esclusiva per pochi intimi. E il Partito Democratico è già pronto ad esultare.

Parma – il caso qui è davvero clamoroso -, ma anche Sabaudia e Genova. In ordine, sono queste le città finite sotto la lente d’ingrandimento. Nella città emiliana, che cinque anni fa aveva dato il via al nuovo Movimento 5 Stelle di governo con la vittoria di Federico Pizzarotti, le immagini pubblicate dal sito affaritaliani.it mostrano i gazebo con le bandiere e poche persone sparse per una piazza deserta. Sarà stato l’effetto del sindaco uscente espulso da Beppe Grillo (ora, Pizzarotti viaggia spedito verso la riconferma alla testa di una lista civica), ma nell’ultimo comizio di Parma c’erano più attivisti e candidati che potenziali elettori.

M5s, Catastrofe Parma: al comizio del candidato grillino ci sono 4 gatti – Affaritaliani.it https://t.co/a3dALDIuk3 — annamitica (@anna_mitica) 10 giugno 2017

Non scherza nemmeno Sabaudia. Nella città in provincia di Latina, il candidato M5S è stato ritratto nel bel mezzo di una scena tristissima. Il suo palco, scarsamente illuminato, non presenta particolari segni di ottimismo. Ai piedi del candidato, un gruppetto di persone ha avuto modo addirittura di recuperare qualche sedia di plastica per poter ascoltare le parole degli oratori. E qualcuno sui social ha commentato in maniera ironica: «Da Movimento 5 Stelle a Movimento 5 persone».

Sabaudia: il #M5S chiude la campagna elettorale per le amministrative.

Movimento cinque persone. pic.twitter.com/qQRizzmJ50 — Luciano Nobili (@lucianonobili) 9 giugno 2017

Anche a Genova, dove non a caso il Movimento ha vissuto dei momenti di spaccatura, con la sconfessione della candidata Marika Cassimatis uscita vincitrice dalle primarie online e la successiva scelta di Luca Pirondini, sono state segnalate circa 300 persone al comizio finale di piazza con Luigi Di Maio e Beppe Grillo.

Intanto, il Partito Democratico cavalca l’onda sulla rete. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera Alessia Morani ha retweettato le immagini dei comizi deserti del Movimento 5 Stelle, mentre gli esponenti locali indicano le piazze vuote come segnale di un cambiamento dell’opinione pubblica. Ma saranno soltanto le urne a certificarlo.

