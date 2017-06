Condannato a 15mila euro di multa per maltrattamenti al cane

Sarà un cacciatore di Veggiano, in provincia di Padova, a dover pagare una multa di 15mila euro a causa dei maltrattamenti ai danni del proprio cane da caccia. I.L., settantenne, è stato trascinato in un’aula giudiziaria dai volontari della Lega Anti Caccia i quali, dopo aver salvato il “miglior amico dell’uomo”, un Pointer bianco e nero, lo hanno adottato in seguito all’intervento d’urgenza al quale è stato sottoposto.

CANE SENZA CIBO E MALTRATTATO, MAXIMULTA IN VENETO PER UN CACCIATORE

Se è vero che il cane rappresenta un fedelissimo alleato e pertanto è sacro per chi va a caccia, non sempre la forma di convivenza tra padrone e animale sia reciprocamente rispettosa. Ecco perché alcuni cacciatori sono finiti addirittura in carcere e condannati a causa dei comportamenti lesivi ed inappropriati. Nei capi di imputazione di I.B. si legge che lo stesso era il «proprietario di un cane Pointer maschio di colore bianco e nero. Lo maltrattava senza necessità poiché lo custodiva nella corte della casa di via Bosco Mardigliana di Veggiano all’aperto in cuccia fatiscente, legato con corda cortissima, attorniato da escrementi, urina e fango, magrissimo, denutrito e disidratato che per fame aveva ingerito materiale pericoloso, quali corda, spago elastico, frattaglie varie, tanto da dover essere operato d’urgenza il 24 febbraio 2013». A salvare il cane ci hanno pensato i volontari della Lega Anti Caccia, i quali si sono costituiti parte civile con l’avvocato Benato. Il caso non è isolato, anche perché nella provincia di Verona sono seguite alcune segnalazioni analoghe. Immediati gli interventi degli agenti di polizia, i quali hanno cercato di mettere in salvo l’animale a quattro zampe, trovandolo ferito. Successivamente è stato appurato che un cacciatore era solito percuoterlo con un bastone, il quale tra l’altro ne era il proprietario. Immediatamente segnalato, l’uomo dovrà ora giustificare il suo comportamento tenuto nei confronti dell’esemplare da caccia.

(foto ANSA)