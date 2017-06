Pride Collection, arrivano le Converse per la comunità Lgbt

Una collezione di scarpe per sostenere la comunità Lgbt. È l’iniziativa dell’azienda americana Converse nei giorni dell’Onda Pride. La nuova serie prende il nome, appunto, di Pride Collection: le famose e diffse All Star Chuck Taylor e altri modelli si vestono nei colori dell’arcobaleno.

PRIDE COLLECTION, CONVERSE LGBT

I proventi della vendita andranno a It Gets Better e alla Happy Hippie Foundation, due organizzazioni che hanno come missione quella di ispirare una visione positiva della vita e di sostenere le giovani comunità lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in tutto il mondo. La Converse Pride Collection è una limited edition dei modelli Chuck Taylor All Stars e Chuck Taylor All Star ’70, con patch ispirate agli anni ’70. La soletta e l’inserto esterno in spugna sono arcobaleno.

(Immagini da Converse.com)