Wikipedia ha subito una curiosa manomissione della pagina delle elezioni del Regno Unito del 2017. Al posto dell’url normale e del titolo sulle elezioni del Regno Unito 2017, la versione inglese dell’enciclopedia online si è trasformata in una tirata contro gli immigrati islamici che hanno permesso il buon risultato del Labour di Jeremy Corbyn. Ecco la schermata di Wikipedia, comparsa per pochi minuti prima che venisse rimossa da uno dei siti più visitati al mondo.

Huge swaths of Britain voted for the anti-Semitic, pro-Islamic terrorist, communist Jeremy Corbyn, showing the negative influence that massive Muslim immigration has had on British society. Enormi parti della Gran Bretagna hanno votato per l’antisemita, terrorista islamico comunista Jeremy Corbyn, mostrano la negativa influenza che l’immigrazione musulmana ha sulla società britannica.