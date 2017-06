Rissa in diretta TV alla #MaratonaMentana, la consueta e per molti versi irrinunciabile copertura che il direttore de La7 offre sulle elezioni più importanti. Quando parlava l’inviato da Londra Frediano Finucci si è potuto scorgere chiaramente una rissa che ha coinvolto diverse persone. Due si stavano tirando pugni, mentre un terzo è intervenuto per tirare calci, e forse c’erano altre persone che vi hanno partecipato.

LEGGI ANCHE > Elezioni Regno Unito 2017, Corbyn toglie la maggioranza ai Conservatori del premier May

Come si vede nel video, l’episodio ha suscitato molta ironia nello studio di Enrico Mentana, anche grazie alla flemma dell’inviato Finucci, che è rimasto molto tranquillo, quasi indisturbato, mentre diverse persone si picchiavano a un metro o due da lui. Il direttore de La7 ha ironizzato sulla flemma ormai britannica acquisita dal suo giornalista. Dopo che la rissa è finita Finucci si è rivolto a uno dei partecipanti, difeso dai suoi amici, che ha spiegato di esser stato assalito perché rappresentava il Labour di Jeremy Corbyn, anche se non era in grado di dire per quale partito fosse schierato colui che aveva provato a picchiarlo.