Elezioni Regno Unito 2017, i risultati del rinnovo anticipato della Camera dei Comuni hanno avuto un esito molto sorprendente. I Conservatori del premier Theresa May sono stimati a 318 seggi, 12 in meno rispetto al 2015, senza più maggioranza in Parlamento. Il Labour di Jeremy Corbyn è stimato a 267 seggi, gli scozzesi nazionalisti di SNP a 34 seggi, in forte calo rispetto a due anni fa, i Liberal Democrat a 11 seggi. Non sembra esserci la possibilità di formare una maggioranza alla Camera dei Comuni .

06.55 La vittoria del Labour nella constituency di Southampton rende impossibile per i Conservatori avere una maggioranza alla Camera dei Comuni. La scommessa di Theresa May p ufficialmente fallita.

06.45 I Conservatori superano i 300 seggi solo quando sono stati scrutinati 625 collegi. Il partito del premier uscente Theresa May è a 302, il Labour di Corbyn a 256, gli indipendentisti scozzesi del SNP a 34, i Liberal Democrat a 12. Gli unionisti dell’Irlanda del Nord hanno ottenuto 10 seggi, e potrebbero, dall’esterno, collaborare con un governo conservatore. I secessionisti di Sinn Fein sono a 7 seggi, gli indipendentisti gallesi a 3. Zero per Ukip di Farage.

06. 40 L’exit poll, perfetto, delle TV britanniche evidenzia un fortissimo contrasto generazionale, con gli under 34 dominati dai Laburisti, con quasi 40 punti di vantaggio, e gli over 55 dove prevalgono di circa 30 i Conservatori del premier May. Pareggio tra i 34 e i 55 anni.

18-34

Lab 63%

Con 27%

35-54

Lab 43%

Con 43%

55+

Lab 23%

Con 59%

06.30 Quando è stato scrutinato oltre il 95% dei seggi, e ne mancano una trentina, i Conservatori di Theresa May sono a 298 seggi, lontani dalla maggioranza alla Camera dei Comuni che avevano prima delle elezioni anticipate. Il Labour è a 255 seggi, gli indipendentisti scozzesi del SNP a 34, i Liberal Democrat a 12. A livello nazionale il partito di Theresa May è al 42,3%, solo due punti avanti ai laburisti di Jeremy Corbyn.

ELEZIONI REGNO UNITO 2017, I RISULTATI IN DIRETTA

06.20 Sulla Bbc l’esperto John Curtice rimarca l’estrema precisione degli exit poll, che avevano rilevato sin dalla chiusura delle urne la mancanza della maggioranza per i Conservatori.

06.00 Il ministro degli Interni Amber Rudd è riuscita a conservare il proprio seggio nel collegio di Hastings solo dopo un riconteggio dei voti, una clamorosa testimonianza del recupero laburista in Inghilterra.

05.50 Ecco la mappa dei risultati che evidenzia il grande recupero del Labour in Inghilterra. 05.45 Quando mancano meno di 100 seggi alla fine dello scrutinio, i Conservatori hanno 265 seggi, il Labour 236, i nazionalisti scozzesi 33, i Liberal Democrat 10. Zero invero per Ukip, completamente collassato nelle prime elezioni dopo la sua grande vittoria, l’addio del Regno Unito all’UE. 05.40 I Conservatori del premier Theresa May hanno quasi sicuramente perso la maggioranza al Parlamento britannico, che le elezioni anticipate avrebbero dovuto aumentare per rafforzare il Governo di Londra nelle trattative sulla Brexit. Il Labour di Jeremy Corbyn ha avuto un risultato molto sorprendente, correndo testa a testa con i Conservatori e togliendo la maggioranza al partito di Theresa May alla Camera dei Comuni, che rimane primo in Parlamento ma senza alleati. Secondo le proiezioni, confermate dallo spoglio ormai molto avanzato, i Conservatori otterranno 318 seggi, contro i 267 del Labour di Jeremy Corbyn. A livello di percentuale nazionale il partito del premier è stimato al 43%, contro il 40% dei laburisti. In un mese e mezzo il partito di Jeremy Corbyn ha recuperato circa 20 punti percentuali rispetto alle disastrose percentuali rilevate dai sondaggi quando Theresa May ha convocato le elezioni generali anticipate il 18 aprile. Foto copertina: Richard Washbrooke/Xinhua via ZUMA Wire