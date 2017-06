La guerra delle diete: Alberico Lemme dà del «ciccione» a Enrico Papi. Lui risponde con una foto dei suoi addominali

Una vera e propria guerra delle diete che passa attraverso il noto portale dagospia.com. Nei giorni scorsi una indiscrezione del sito diretto da Roberto D’Agostino aveva rivelato che Enrico Papi si sarebbe affidato a una cura del dietologo integralista Alberico Lemme per potersi presentare in forma alla nuova stagione di Sarabanda.

LA GUERRA DELLE DIETE TRA LEMME E PAPI

Tutto falso. Tanto che la notizia è stata smentita da entrambi i protagonisti della vicenda. Lemme ci era andato giù pesante, scrivendo al sito: «mi rincresce informarvi che Enrico Papi, da voi ipotizzato mio ‘cadetto’, condurrà il suo Sarabanda da ‘ciccione’ perché non sta seguendo il mio metodo e perché il mio è l’unico metodo che funziona».

Alberico Lemme, lo si ricorda, è un farmacista che, negli ultimi anni, promuove una sorta di filosofia alimentare che sembra essere apprezzata da molte star della tv. Le sue apparizioni nelle trasmissioni di Barbara D’Urso lo hanno reso famoso e popolare: la sua più celebre «impresa» è stata quella di aver fatto perdere circa 17 chilogrammi a Flavio Briatore.

La risposta di Enrico Papi non si è fatta attendere. Anche lui ha inviato un piccolo testo al sito dagospia.com, con tanto di documentazione fotografica. «Caro Dago, ti sembro ciccione? Posso aver seguito la dieta Lemme se sono così? Vedi tu!». In realtà, Papi è apparso molto in forma, con addominali scolpiti, pronto – insomma – per il suo ritorno in televisione. Alla faccia dei detrattori.

(FOTO da dagospia.com)