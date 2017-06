Le ombre su Ugo Forello, il candidato M5S a Palermo

C’è qualche ombra sul passato di Ugo Forello, avvocato e imprenditore, candidato sindaco a Palermo per il Movimento 5 Stelle. Lo racconta oggi un articolo della Stampa a firma di Ilario Lombardo ricostruendo gli affari di famiglia dell’aspirante primo cittadino.

Nello studio di Forello, che è stato a lungo leader di Addiopizzo, associazione che si batte contro le estorsioni della mafia in Sicilia, lavorava il figlio di una pm accusata di corruzione, Silvana Saguto, la stessa che si espresse positivamente rispetto ad alcune attività imprenditoriali della famiglia dell’attuale candidato:

Il cugino e lo zio, Giuseppe e Lorenzo Forello, gestiscono il Millionaire Bingo, a Moncalieri, provincia di Torino, una delle più grandi sale d’Europa. E a Palermo il Las Vegas Big Bingo, riaperto due anni fa dopo essere stato confiscato al clan mafioso di Nino Rotolo. Per evitare la chiusura e la perdita dei posti di lavoro scese in piazza la Cgil. Proprio in quei giorni un magistrato denunciò: «Cosa nostra ha tentato di riprendersi la sala Bingo. Solo un imprenditore è risultato avere i requisiti necessari. E con lui stiamo chiudendo la trattativa». Quell’imprenditore era Giuseppe Forello, cugino di Ugo. Ma qui è interessante soprattutto il nome del magistrato: Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo rinviata a giudizio il 25 maggio dalla procura di Caltanissetta. Saguto è accusata di vari reati, tra cui la corruzione, per la gestione dei beni confiscati.