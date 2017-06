Belén incinta? Lei smentisce. Michelle Hunzinker: «Colpa mia»

Belén incinta. Un’immagine sospetta presa da un video postato su Instagram aveva fatto il giro della rete, spingendo l’indiscrezione di una nuova gravidanza della modella argentina, con un secondo figlio concepito con il motociclista Andrea Iannone. Il gossip si era diffuso in quanto nel filmato condiviso su Instagram Belén Rodriguez aveva posato sul tavolo un integratore, di solito utilizzato dalle donne in gravidanza. In un’intervista doppia alla showgirl argentina e a Michelle Hunziker pubblicata sul numero di questa settimana di Chi è stato chiarito il mistero. La conduttrice TV ha infatti svelato di aver consigliato alla sua amica Belén di usare l’integratore non per la gravidanza, ma per schiarirsi i capelli. Michelle Hunziker ha ironizzato così su Chi.

Confermo e aggiungo che Belen non è l’unica vittima dei miei consigli. Lei mi ha chiesto come facessi ad avere una bella chioma e io le ho segnalato un integratore. Tutto qui. Colpa mia, non è incinta. Chiedete conferma ad Andrea Iannone…