Dc Comics: nel prossimo fumetto Batman farà una cosa davvero assurda (SPOILER)

In Batman #24, albo di DC Comics in uscita oggi negli Stati Uniti, gli autori Tom King e David Finch raccontano una importante svolta che potrebbe cambiare per sempre la vita dell’Uomo Pipistrello. Una cosa che francamente sta lasciando stupiti diversi lettori del fumetto

— ATTENZIONE SPOILER —-

DC COMICS BATMAN 24 E LA SVOLTA

Nel corso dell’albo, infatti, Batman chiede a Catwoman di sposarlo. Sì, avete capito bene. L’eroe di Gotham City si inginocchia davanti a lei e dichiara il suo amore. Ecco le immagini, anticipate da USA Today, che stanno facendo il giro del mondo.

Cosa risponderà Catwoman? Ahahahaha, volevate saperlo subito eh? Bisognerà aspettare Batman #25, che uscirà il 21 giugno.