Iran attaccato in due luoghi simbolo. Un’azione di matrice terroristica ha colpito il Parlamento di Teheran, e il mausoleo che ospita la salma dell’ayatollah che ha fondato la Repubblica islamica iraniana, Khomeini. L’attacco ha ucciso almeno due persone. Una guardia che sorvegliava l’assemblea legislativa di Teheran, e una persona che stava visitando il tempio dedicato alla guida spirituale dell’Iran. A quanto risulta dalle notizie diffuse dalle agenzie di stampa di Teheran, due distinti commando sono entrati nel Parlamento e nel mausoleo di Khomeini aprendo il fuoco contro chi incontravano. La sparatoria all’interno di Majles, l’assemblea consultiva islamica, ha provocato 8 feriti. I quattro assalitori sarebbero ancora all’interno del palazzo che ospita il Parlamento iraniano. Secondo l’agenzia Fars è stata sentita un’esplosione alla metropolitana vicina al mausoleo di Khomeini, un possibile terzo attacco dopo i due organizzati da due commando. La voce non ha però trovato conferma. La situazione è tornata sotto controllo, e nel parlamento iraniano si sono levate grida contro gli Usa e l’Arabia Saudita. In questi giorni è riesplosa una forte tensione nel Golfo Persico, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche dei Paesi confinanti col Qatar, accusato di finanziare il terrorismo internazionale e di aver intrecciato rapporti fin troppo amichevoli con l’Iran, grande nemico della monarchia saudita.