Attimi di paura all’interno della cattedrale di Notre-Dame, durante la sparatoria avvenuta intorno al simbolo religioso più importante di Parigi. Circa 900 persone sono rimaste segregate all’interno dell’edificio, e stanno per essere evacuate dalla polizia. Le forze dell’ordine, infatti, hanno atteso che la situazione tornasse a essere sotto controllo prima di dare il via libera alle centinaia di turisti presenti.

LE IMMAGINI DI NOTRE DAME IN DIRETTA SOCIAL

La situazione all’interno della cattedrale sembra essere piuttosto tranquilla, come documentano le immagini postate su Twitter dall’utente Mattew CurrieHolmes, che sta offrendo alla stampa preziose informazioni via social network, praticamente in diretta. In un primo tweet, mostra come tutte le persone all’interno dell’edificio stiano bene e siano in una situazione di apparente calma:

«Siamo tutti salvi», scrive per prima cosa. Poi, mostra un’altra immagine con la relativa spiegazione: «La polizia ha chiesto a tutti noi di alzare le braccia»:

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK — Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 giugno 2017

Un’azione, quella di Parigi, che è arrivata a sorpresa, e che nessuno – compresi i turisti – poteva aspettarsi. Prima dell’intervento della polizia, a Notre Dame la vita stava trascorrendo normalmente, come in un qualsiasi pomeriggio di inizio estate. Qualche attimo prima dell’attacco, lo stesso Mattew CurrieHolmes si stava godendo le bellezze architettoniche della struttura, poi il caos.

