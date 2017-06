Parigi, a Notre-Dame un uomo aggredisce poliziotto con un martello | LIVE

17.35. Notre-Dame, situazione tornata alla calma: poliziotto ferito, aggressore in ospedale. Nella zona dell’aggressione a Parigi, nella piazza di Notre-Dame, la situazione è «sotto controllo, un poliziotto ferito, l’autore dei fatti è stato neutralizzato e trasferito in un ospedale». È quanto fa sapere la prefettura di Parigi su Twitter.

17.26. Notre-Dame, poliziotto ferito colpito alla testa. Stando a quanto dichiarato ai media francesi dal segretario generale del sindacato di polizia Unitè Sgp Police-Fo, Yves Lefebvre, il poliziotto rimasto ferito sulla piazza di Notre-Dame è stato «colpito alla testa» con un martello «in modo non grave». Un suo collega ha subito risposto sparando all’aggressore.

17.24. Notre-Dame, dopo aggressione indagine antiterrorismo. La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha aperto un’inchiesta su quanto avvenuto questo pomeriggio a Notre-Dame. L’aggressore armato di martello è rimasto ferito, probabilmente al torace. Per fermare l’attacco la polizia ha aperto il fuoco.

17.22. Notre-Dame, conferma di 900 persone bloccate nella cattedrale. I media francesi confermano la stima di 900 persone rimaste bloccate nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi dalla polizia, dopo l’aggressione di un uomo amato di martello. Le forze dell’ordine stanno setacciando il quartiere dell’ile de la Cite’, in pieno centro, alla ricerca di eventuali complici dell’aggressore. «Sono calmi, abbiamo spiegato loro la situazione e stiamo aspettando di poter uscire», ha spiegato una esponente della diocesi incaricata della comunicazione, anche lei all’interno della chiesa.

Momenti di paura a Parigi. C’è stata una sparatoria nei pressi della cattedrale di Notre-Dame. La polizia ha poi cominciato a far evacuare l’area.

Un uomo ha tentato, armato di martello, di aggredire poliziotti e passanti, prima di essere neutralizzato e bloccato dagli agenti, che hanno aperto il fuoco.

L’assalitore in seguito è stato portato via in ambulanza. Secondo il ministero dell’Interno, «i funzionari di polizia hanno reagito alla minaccia con la loro arma d’ordinanza ferendo l’aggressore al torace».

Nell’intervento per fermare l’aggressione sulla piazza di Notre-Dame, un poliziotto sarebbe rimasto ferito

Shooting heard in area of #Paris Notre Dame cathedral minutes ago pic.twitter.com/YGo485cORT — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 6 giugno 2017

PARIGI, NOTRE-DAME: AGENTE AGGREDITO CON MARTELLO

«Operazione in corso a Notre Dame, evitare la zona», ha fatto sapere la prefettura di polizia di Parigi su Twitter qualche minuto dopo l’accaduto.

Secondo il giornalista Jean-Marie Guénois, 900 persone sono rimaste bloccate all’interno della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. E’ stato chiesto loro di sedersi. La polizia ha poi cominciato a verificare se, fra loro, non ci sia un eventuale complice dell’aggressore. Anche su Twitter sono spuntate immagini delle persone bloccate nella cattedrale.

(Immagine: screenshot da Sky)