L’epica risposta di Rihanna a chi le dice che è ingrassata

«Se non sopporti il mio peggio, non meriti il mio meglio». Game set match. Rihanna risponde così a chi critica il suo peso sui social. Le ultime foto della cantante la ritraggono con qualche chilo in più. L’artista però non ci sta. Anche perché non è il suo fisico ma la sua voce a farle vendere oltre 60 milioni di album, vincere otto Grammy Awards, dodici American Music Awards.

Rihanna ha risposto con un un meme che ritrae due foto del rapper Gucci Mane con un prima e dopo un cambiamento di peso. La foto è accompagnata da una citazione attribuibile a Marilyn Monroe: «Se non sei in grado di gestire il mio lato peggiore, allora certamente non sarai in grado di gestire quello migliore».

E gli haters muti.

(foto copertina via @badgalriri, account Instagram di Rihanna)