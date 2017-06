Beppe Grillo blasta Alberto Airola: «Non parla a nome del Movimento 5 stelle»

«Alberto Airola si è espresso a titolo personale e non parla a nome del MoVimento 5 Stelle. Tutto il MoVimento 5 Stelle è vicino ai feriti e ai loro familiari, a tutti i torinesi e alla sindaca Chiara Appendino in questo momento di difficoltà». Con un Ps sul blog Beppe Grillo prende le distanze dal suo senatore Alberto Airola.

GRILLO SGRIDA ALBERTO AIROLA PER LA FRASE SU TORINO

Ieri Airola criticò i numeri forniti dai media per il caos sulla falsa bomba di Torino. «Sono farlocchi. Tutto questo per infangare il buon lavoro dell’ amministrazione, di prefettura e questura», spiegò in un post, cancellato dopo le polemiche sollevate. Il senatore si è in seguito scusato per l’uscita sui social.

“Chiedo scusa, non avevo intenzione di fare polemica. Ieri sono stato sino alle 3.30 in piazza e nessuno sapeva dare numeri precisi tra prefettura e questura, mentre i giornalisti confermavano dati cosi alti. Mi unisco alla vicinanza e al dolore ai feriti”.

Quello status di Airola non riscosse molto successo, anzi, scatenò ulteriori polemiche. «Le scie chimiche le hai pippate ieri sera?», ha per esempio commentato un utente. Il senatore si è scusato dopo il caos sollevato. Ora arriva invece la lavata di cavo via blog. Che sia un monito a tutti?

