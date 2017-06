Commissari esterni per l’esame di maturità 2017: spuntano i nomi

«Da oggi l’elenco delle commissioni della #maturità2017 sarà disponibile nelle scuole e da domani sul nostro sito. Buono studio e #NoPanic» è il tweet diffuso poche ore fa dall’account ufficiale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’attesa è finita per il mezzo milione di studenti che affronterà la maturità. Sono stati pubblicati, di fatto, i nomi dei commissari esterni che da sempre sono identificati come la “bestia nera” di quanti si preparano a fronteggiare l’esame di Stato. L’avvertimento rivolto ai diciottenni è chiaro: consultando il sito del Miur, nella pagina relativa ai commissari, saranno presenti ancora gli elenchi con i nominativi dei docenti dell’anno 2016.

TOTO COMMISSARI ESTERNI ESAME MATURITÀ 2017

Le prime informazioni utili su chi interrogherà gli studenti nelle discipline di italiano, matematica o lingua straniera al liceo classico ed in matematica, fisica o lingua straniera al liceo scientifico sono disponibili sulla pagina del Miur dedicata all’Esame di Stato alla voce D.M.n. 41 del 27 gennaio 2017. Le ulteriori novità, invece, saranno diffuse dalle segreterie dei singoli istituti scolastici, che già dalla giornata di martedì 6 giugno inizieranno ad arricchire le sezioni preposte dei canali telematici. Sulla questione dei commissari esterni, poco apprezzati dagli studenti e costosi per le casse statali, si continuano a susseguire pareri discordanti di anno in anno. Perfino nella “Buona Scuola” sono stati per mesi in bilico: dapprima si prevedeva la soppressione, successivamente si è mostrata contraria la discussione in Parlamento. Con delle commissioni tutte interne si rischiava, in base alle valutazioni degli esperti, di far venir meno anche l’ultimo baluardo di una valutazione obiettiva proprio perché esterna.