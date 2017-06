Gazebo passa da Rai3 a La7

Galeotto fu il direttore. Mentana annuncia il passaggio di Gazebo da Rai 3 a La7. Passaggio che è confermato anche dal Corriere della Sera e dallo stesso Diego Bianchi, conduttore del programma. Zoro ha affermato che Rai3 sarà sempre una casa, e che avrà sempre un pensiero per le persone che «gliel’hanno fatta vivere così», ma che si dice pronto ad affrontare la nuova sfida di La7, «con i complici di prima».

Rai3 è stata casa. Come tale, ringraziando chi me l’ha fatta vivere così, la penserò sempre. La7 è una grande sfida, con i complici di prima

Qualche giorno fa – come sottolinea Tv Blog – il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, nell’accogliere nei suoi studi il neo direttore di La7 Andrea Salerno, già autore del programma condotto da Diego Bianchi, disse:

“Salutiamo il direttore di La7, Andrea Salerno, che peraltro in questi studi ha fatto tante incursioni con Zoro e con il team di Gazebo per un’improvvisata…. chissà che non ci entri…. ma non possiamo dire niente? Vabbè, vedremo…”