«No terrorista, non avrai la mia birra» | VIDEO

Sta diventando virale la foto di un giovane che, durante l’ultimo attacco terroristico a Londra, scappa via mantenendo però ben salvo il suo bicchiere di birra.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn’t spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) 3 giugno 2017

London Bridge: come è nata la foto diventata virale

La foto che lo ritrae è stata retwittata ben 28 mila volte, scatenando il sorriso di diverse persone nonostante l’ennesimo, difficile, momento per il Regno Unito. «People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn’t spilling a drop. God Bless the Brits!», ha twittato Howard Mannella, il primo a postare lo screenshot delle immagini di Sky News, in diretta dalla zona di London Bridge.

Evacuate? Well, OK. But this beer cost £6 a pint. I’m taking it with me. #LondonBridge pic.twitter.com/luPkuZxin6 — Andrew Brooks (@taxbod) 4 giugno 2017

Such a British response. This chap was not going to be separated from his pint despite fleeing a terror attack. pic.twitter.com/xNmhi45Has — Elliot Miller (@Elliotmiller94) 4 giugno 2017

Anche perché, visti i prezzi a cui viene venduta la birra nei pub, scappare senza la bevanda è poco conveniente. Ecco qui il video diffuso dal magazine Metro: