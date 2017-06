Flavio Insinna è tornato subito in TV dopo lo scontro durissimo con Striscia la Notizia. Non con un nuovo programma, bensì con la replica mattutina di Don Matteo 4, che sostituisce nella programmazione di Rai Uno la Prova del cuoco ora in pausa estiva. Le repliche estive sono un grande classico della TV pubblica, e dunque ci potrebbe anche essere un elemento di casualità nella scelta di Rai Uno di riprogrammare una delle stagioni di Don Matteo in cui era protagonista Flavio Insinna. L’attore e conduttore TV aveva conquistato un’enorme popolarità grazie al ruolo di Flavio Anceschi, il capitano della caserma dei carabinieri di Gubbio, amico del maresciallo Cecchini e anche di Don Matteo. Insinna ha interpretato il capitano Anceschi per cinque stagioni, le prime della seria Tv, dal 2000 al 2005, per poi passare alla conduzione di Affari Tuoi nel 2006. È in quel momento che nasce l’ostilità tra lui e Striscia la Notizia, visto che anche grazie alla conduzione di Flavio Insinna che Affari Tuoi inizia a superare regolarmente il programma di Canale 5 negli ascolti della fascia più importante dal punto di vista pubblicitario. Tensione sul prime time delle due più importanti reti della TV italiana osservata in precedenza quando Paolo Bonolis aveva portato al successo televisivo il gioco dei pacchi, poi calato in modo significativo nei gusti dei telespettatori fino all’arrivo di Insinna alla conduzione.

TUTTE LE PUNTATE DI DON MATTEO 4 CON FLAVIO INSINNA IN REPLICA SU RAI UNO

Don Matteo 4 è stato trasmesso per la prima volta nel 2004, e si compone di ben 24 episodi. Le puntate che Rai Uno trasmette a partire da oggi, sono, in ordine Campagna elettorale, Delitto in biblioteca, Mio padre è stato in carcere, Debito per la vita, Gara di ballo, Morte all’alba, Comma 23, Il calice avvelenato, La valigia,L’amore rubato, I volteggi del cuore, Delitto in diretta, Indagine riservata, L’estraneo, Misteri e bugie, Dietro il sipario, Merce preziosa, Il dono, Il sospetto, La legge del caso, Cuori solitari, Vacche grasse, vacche magre, Il delitto del biberon, Tre spari nel buio.

Foto copertina: ANSA/GIORGIO ONORATI