I no vax e le recensioni negative sul libro di Roberto Burioni

Gli antivaccinisti si coordinano per scrivere tutti insieme e contemporaneamente recensioni negative sul libro di Roberto Burioni, medico e professore ordinario di microbiologia e virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, “Il vaccino non è un’opinione”. A segnalare la cosa è sui social la pagina ironica “Antivaccinisti maggiorenni e vaccinati”. Il libro di Burioni, edito da Mondadori, è disponibile su Amazon. Ed è in quel tipo di shop on line che converge l’attività dei no vax.

ROBERTO BURIONI NO VAX ALL’ATTACCO

Finora sono circa una cinquantina le recensioni negative. «Trattasi – spiega un utente – chiaramente di opera di distrazione di massa… Si ripropone di parlare al pubblico con il linguaggio della scienza. In realtà per sposare le tesi in esso contenute è necessario un atto di fede. Verificarne i dati, le fonti e la solidità dei ragionamenti risulta un esercizio assai gratificante una volta capiti i meccanismi usati dall’autore». «Non ho acquistato questo libro…per fortuna l’ ho solo ricevuto in prestito perché avrei speso davvero male i miei soldi…», ha aggiunto un altro. Paradossalmente lo shit storming denunciato dalla pagina Facebook sta facendo aumentare le recensioni positive di molti, accorsi su Amazon per difendere l’opera di Burioni.