Ieri, allo stadio Old Trafford di Manchester, Regno Unito, si è tenuto One Love Manchester, concerto in memoria delle vittime dell’attentato che due settimane fa ha provocato 22 morti dopo l’esibizione di Ariana Grande. Il ricavato dell’evento è devoluto al We Love Manchester Emergency Fund, fondo per le famiglie delle vittime.

Ariana ha riunito diversi artisti sul palco tra cui anche Liam Gallagher degli Oasis che però ha suonato senza suo fratello Noel. I due sono entrambi di Manchester ma solo uno si è presentato alla chiamata della pop star, suonando Live Forever con i Coldplay. Ebbene, il giorno dopo Liam, noto per non essersi mai frenato nei suoi giudizi, ha usato Twitter per lamentarsi dell’assenza di suo fratello.