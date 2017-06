One Love Manchester è il concerto di beneficenza organizzato all’Old Trafford Cricket Ground per ricordare le 22 vittime dell’attentato terroristico del 22 maggio alla Manchester Arena, al termine di uno spettacolo di Ariana Grande. All’iniziativa hanno aderito tante star come Coldplay, Robbie Williams, Katy Perry, Justin Bibier, Miley Cyrus.

ONE LOVE MANCHESTER, ARIANA GRANDE E I COLDPLAY IN ‘DON’T LOOK BACK IN ANGER’

I Coldplay si sono esibiti anche cantando ‘Don’t look back in anger’ come omaggio agli Oasis, gruppo di Manchester. Al fianco del gruppo britannico sul palco, c’era anche la protagonista, la 23enne popstar americana Ariana Grande. Il concerto One Love Manchester ha consentito di raccogliere fondi per le vittime della strage. «Non permetteremo di dividerci, non li lasceremo vincere», era stato il messaggio lanciato dopo l’attentato da Ariana Grande. Nemmeno l’attacco di sabato sera a Londra ha impedito l’evento. Quella dei Coldplay è stata una delle performance più belle.

guarda il video:

(Immagine: screenshot da video)