«One love Manchester»: come vedere in tv il concerto di Ariana Grande

A due settimane di distanza dall’attentato di Manchester che è costato la vita a 22 persone Ariana Grande torna a cantare a in un concerto di beneficenza dedicato alle vittime dello scorso 22 maggio. “One Love Manchester” è un grande show in cui si esibiranno anche i Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan and Take That, Pharrell Williams. Lo spettacolo sarà ospitato dall’Old Trafford Cricket Ground, struttura che può contenere fino a 50mila persone, e sarà diffuso in diretta dalla Bbc.

ONE LOVE MANCHESTER: COME VEDERLO IN TV IN ITALIA

In Italia il concerto sarà trasmesso da Rai 1 e da Rai4 e ci saranno i commenti di Franco Di Mare e Andrea Delogu che seguiranno l’evento in diretta dagli studi Rai di Roma di Saxa Rubra. Il concerto «One Love Manchester» sarà trasmesso in diretta dalla BBC. In Italia andrà in onda su Rai1, Rai4 e Super!, canale di DeAgostini (47 digitale terrestre, 625 Sky), con inizio alle 19.55.Tutte le star si esibiranno gratis e si pagheranno le proprie spese di trasferta, in modo che tutti i fondi raccolti vadano direttamente al fondo, che finora ha raccolto ben 6 milioni di sterline, al quale la Grande ha donato personalmente, tramite la sua casa produttrice Universal, 445mila euro.

(foto via Instagram Ariana Grande)