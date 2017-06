«Rai vogliamo una figura di garanzia per gli islamici» | VIDEO

«Non è necessario che sia una figura di religione musulmana ma ci piacerebbe che fosse di garanzia anche per il mondo islamico. La Rai ci ha vistosamente penalizzati fino ad ora, per cui diciamo sì a un vertice di garanzia per l’Islam e non solo». A sostenerlo Hamza Picardo, segretario dell’Assemblea Costituente Islamica, intervistato da Klaus Davi per il programma “KlausCondicio”.

RAI FIGURA ISLAMICA DI GARANZIA? SI PENSA A BUTTAFUOCO

«Al momento», ha commentato, «non abbiamo canditati. Rula Jebreal è una brava giornalista ma non so se ha le caratteristiche per fare la presidente. Pietrangelo Buttafuoco è molto vicino a noi, di religione musulmana e molto bravo». Nel frattempo Paolo Del Brocco, al vertice di Rai Cinema, è quello che sta raccogliendo i maggiori consensi per succedere a Antonio Campo Dall’Orto.