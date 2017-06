Lo stadio della Juventus si chiamerà Allianz Stadium dal 1° luglio

Clamorosa novità in casa Juventus alla vigilia della finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff. Lo stadio bianconero, quello Juventus Stadium inaugurato l’8 settembre 2011, è pronto a cambiare nome. Dal 1° luglio, in seguito a un accordo commerciale, si chiamerà Allianz Stadium. L’ufficialità arriverà il prossimo 5 giugno e andrà a sancire definitivamente un passaggio storico per l’impianto. Il colosso assicurativo, in giro per il mondo, ha battezzato diversi stadi, come quello del Bayern Monaco (Allianz Arena), quello di Sidney (anche qui, Allianz Stadium), l’Allianz Park di Londra, l’Allianz Riviera di Nizza, l’Allianz Parque di San Paolo del Brasile e — ultimo in ordine di tempo — l’Allianz Stadion di Vienna.

La cosa che salta immediatamente all’occhio è che in un impianto sportivo in cui si è da sempre fatta una narrazione identitaria (con le stelle legate ai vari giocatori che hanno fatto la storia della Juventus, ad esempio), il nome Juventus scomparirà.

I COMMENTI DEI TIFOSI SULL’ALLIANZ STADIUM

La cosa sta già creando qualche malumore sui social network e nelle prossime ore è destinata a diventare motivo ulteriore di sfottò tra le tifoserie. L’account Twitter della Juventus è stato raggiunto, in questi minuti, da diversi appelli accorati da parte dei tifosi che mal digeriscono la scelta della società:

che brutto.. al massimo aggiungetelo.. JUVENTUS ALLIANZ STADIUM… https://t.co/HO9KVmPgYk — Liala Bressan (@liala27) 1 giugno 2017

“Tutto esaurito stasera all’Allianz Stadium” suona proprio di merda. But business is business. — Bagiuann (@bagiuann) 1 giugno 2017

L’operazione, secondo le prime indiscrezioni, frutterà almeno 15 milioni di euro, ovvero 3 milioni di euro per le prossime cinque stagioni sportive. Il club, dunque, entrerà in un network di impianti riconoscibili firmati Allianz e riuscirà a trarre ulteriori vantaggi da un appoggio a un colosso abituato a fare marketing. Ma il nome Juventus sparirà dai radar: ne varrà la pena?

(FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)