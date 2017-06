Beppe Grillo in vacanza su un barcone mentre naviga nelle acque protette nell’isola di Mortorio. È l’accusa di Davide Serra, che su Twitter ha postato, per due volte, la stessa foto del leader M5S mentre si trova su un’imbarcazione di lusso corredandolo con due frasi molto sarcastiche. La prima dice: «Poverino Francescano @beppe_grillo in vacanza su Isola Mortorio/Parco Naturale Protetto con Barcone Rifugiati e Bandiera UNICEF per i poveri», la seconda recita: «Ecco il Taxi del Mare M5S con Bandiera UNICEF in Parco Protetto e vietato ai natanti in Sardegna ma non ai Francescani come @beppe_grillo».

Davide Serra è un finanziere, fondatore e Ceo del fondo speculativo Algrebris, che è molto vicino a Matteo Renzi, che ha sostenuto con donazioni di diverse centinaia di migliaia di euro.

La foto condivisa da Serra su Twitter non chiarisce al 100% se la persona ritratta sia Beppe Grillo, anche se la persona in immagine assomiglia moltissimo al leader del M5S. Inoltre, non è affatto circostanziata l’accusa, grave, che Davide Serra gli rivolge, ovvero la navigazione nel mare protetto del parco naturale dell’arcipelago della Maddalena, di cui l’isola fa parte. Posti i dubbi sul fatto che la persona in foto sia Grillo, che appare molto probabile, Serra non condivide alcun elemento che corrobori la sua accusa, a parte l’ironia anti 5 Stelle. Il finanziarie amico di Renzi deride l’imbarcazione che fa a pugni con lo stile di vita povero predicato da San Francesco, secondo Grillo l’ispiratore del M5S. Inoltre si leggono nelle parole di Serra sarcasmi sulla campagna anti Ong di Di Maio, che aveva criticato le imbarcazioni private dedite al salvataggio dei migranti.