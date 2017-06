Una modella che lavorava a una convention ha denunciato l’azienda per cui faceva rappresentanza, la compagnia produttrice di automobili Hyundai, e la compagnia che l’aveva assunta per averla licenziata a causa delle mestruazioni. Rachel Rickert, una modella di 27 anni, sarebbe stata allontanata dalla casa produttrice di veicoli perché aveva confessato l’esigenza di dover cambiare l’assorbente durante una fiera automobilistica a New York. I rappresentanti di Hyundai e dell’agenzia che l’aveva assunto le avevano detto prima che non avrebbe avuto tempo per andare in bagno, per poi chiederle di rinunciare a lavorare alla luce della scarsa presenza in fiera che avrebbe potuto assicurare. Rachel Rickert ha raccontato alla Bbc prima di aver rifiutato la proposta, visto che era pagata a ora, e poi di aver ricevuto comunicazione di non presentarsi più alla fiera New York International Auto Show a causa dell’arrivo del ciclo mestruale. La modella ha denunciato il fatto a una autorità federale degli Stati Uniti, US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) la commissione sulle pari opportunità nell’impiego contro la Hyundai e l’agenzia che l’aveva assunta per la fiera. La modella, che aveva lavorato in precedenza a una cinquantina di simili fiere, ha descritto di essersi profondamente vergognata per quanto subito. Non permetterò che le donne siano trattate così. Il ciclo mestruale è una cosa assolutamente naturale, e non chiedo certo un trattamento speciale per questo. Voglio solo esser rispettata come una persona, e poter andare in bagno. Non si può considerare un cattivo lavoratore chi ha bisogno di utilizzare i servizi igienici. La filiale americana di Hyundai ha detto alla Bbc di non aver ancora ricevuto una denuncia da parte del’EEOC, ma di voler investigare su quanto effettivamente successo.