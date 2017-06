Daniela Santanchè aggredita (con lancio di pietre) durante la diretta di ‘Dalla vostra parte’

Ieri sera la deputata di Forza Italia Daniela Santanchè è stata aggredita mentre si trovava in diretta dalla Stazione Termine di Roma per la trasmissione di Rete 4 ‘Dalla vostra parte’ condotta da Maurizio Belpietro. L’onorevole, oggetto di un lancio di alcune pietre, ha raccontato l’accaduto durante il collegamento.

DANIELA SANTANCHÈ AGGREDITA IN DIRETTA TV

«È una cosa pazzesca, ci hanno tirato le pietre, sto chiamano la polizia», ha detto la Santanchè in diretta. Belpietro, accortosi di un problema per la deputata, le aveva rapidamente passato la linea. «Ma non vedete cosa sta succedendo?», le parole dell’onorevole agli agenti della polizia presenti in zona. Che qualche istante dopo hanno fermato il responsabile dell’aggressione, un uomo dalla pelle nera. La telecamera di ‘Dalla vostra parte’ ha anche ripreso la scena del fermo.

«No, ma guardi direttore, guardi che roba ci hanno tirato, una roba pazzesca. Hanno cominciato a prendere queste pietre e a tirarle. Per fortuna che c’era la polizia. È incredibile», ha poi detto la Santanchè davanti alla telecamera mostrando un sampietrino. E ancora, rivolgendosi ad una poco distante: «Sei un delinquente!».

(Immagine: screenshot da video del programma tv ‘Dalla vostra parte’)