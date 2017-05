Settimo Torinese: dopo che gettò il neonato accompagnò la figlia all’asilo facendo finta di nulla

Emergono particolari sempre più inquietanti sulla madre di Settimo Torinese che si è sbarazzata del figlio subito dopo il parto gettando il neonato dalla finestra. Valentina Ventura, dopo il gesto, ha accompagnato l’altra figlia, di 3 anni, all’asilo. Come se nulla fosse. Dettagli che emergono dall’inchiesta e che sono riportati oggi su Repubblica.

«Hai sentito cosa è successo? Sono cosi sconvolta che stamattina mi sono dimenticata persino gli occhiali», avrebbe detto all’insegnante di sua figlia Valentina Ventura come se non fosse lei la donna che poco prima, secondo le ipotesi degli investigatori, aveva buttato dal secondo piano del suo appartamento in via Turati il suo bambino appena partorito. Alle 6.20 il piccolo giaceva in fin di vita sull’asfalto davanti a casa. Alle 8.30 la donna si è presentata nella classe di sua figlia, 3 anni, per lasciarla all’asilo come faceva tutti i giorni.

Secondo le insegnanti, hanno raccontato, la donna non sembrava avere l’aria di una che aveva appena partorito. Ha sempre negato la gravidanza. Anche davanti alle domande. «Solo gonfiore», diceva, rispondendo anche ai clienti della “Caffetteria Torino”, dove aveva lavorato fino a settembre. «Era andata via perché diceva di non riuscire a stare dietro a sua figlia – ha spiegato a Repubblica Fabio, il barista – Ha lavorato con noi per 11 anni e per un po’ è stata un’ottima dipendente ma anche una persona, come dire, strana. Era molto riservata e capitava che non si presentasse a lavorare senza avvisare. Anche per questo alla fine le erano arrivate delle lettere di richiamo e poi aveva deciso di andarsene».

