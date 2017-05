Il bellissimo messaggio degli attori di “13 reasons why” ai fan italiani | VIDEO

«Vi opponete al bullismo, alle molestie sessuali e alla discriminazione. Vi supportate e vi volete bene anche se non vi conoscete. Dal profondo del cuore grazie». Gli attori di “Tredici”, ovvero “13 reasons why” celebre serie di Netflix, ringraziano i fan italiani.

guarda il video:

I ragazzi di #Tredici hanno qualcosa da dirvi. pic.twitter.com/vyQMjqDgDD — Netflix Italia (@NetflixIT) 31 maggio 2017

Netflix ha raccolto i più bei tweet sulla serie, le battute, le fanart. Disegni, frasi, pensieri da parte di chi ha apprezzato la serie, spesso tacciata di pericolosità. Tredici racconta la storia di un’adolescente suicida che incide su sette audiocassette le ragioni per le quali si è tolta la vita. E fa discutere. Molti pensano che ci sia il rischio di emulazione altri invece sostengono come parlare di bullismo e suicidio in una serie tv destinata a un pubblico adolescente sia invece molto utile. Una cosa è certa: 13 reasons why ha avuto un enorme successo. Talmente alto che è già in programma la realizzazione di una seconda stagione.