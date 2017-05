A.A.A. cercasi compagno per Puggy, la carlina di Michaela Biancofiore

A. A. A. cercasi compagno (o marito) a Puggy, la cagnolina di Michaela Biancofiore. Il Giornale oggi ci informa quanto questa ricerca sia ardua, dato il tenore di vita della carlina. la notizia suscita curiosità sui social.

Per la sua carlina, che è trattata come una bambina (dorme nel letto con lei, le viene fatta una torta di compleanno e il bidet tutte le sere), è arrivato il momento dell’accoppiamento. Inutile a dirsi che per Michaela la ricerca e la selezione del marito sarà lunga e delicata.

Per chi non conoscesse Puggy (e questo per noi è un errore gravissimo) vi linkiamo qui sotto l’intervista a Selfie: