Milan, è giallo su Kessie: avrebbe più di vent’anni

Problemi in vista per la dirigenza del Milan? Uno dei primi acquisti della nuova gestione cinese rischia di diventare un piccolo caso. L’ormai ex giocatore dell’Atalanta Franck Kessié, costato 28 milioni di euro, ieri ha sostenuto le visite mediche con la sua nuova squadra. Ma non le avrebbe superate. Nella giornata di ieri si era diffuso il panico tra i tifosi rossoneri e gli addetti ai lavori, che temono la beffa.

I DUBBI DI AFRIQUE PRESS SU KESSIÈ

A gettare ulteriori dubbi sulla vicenda, ci ha pensato il portale Afrique Press, agenzia stampa concentrata sul continente africano, nata nel 2013. Il sito riporta che non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito, ma secondo alcune indiscrezioni il mancato superamento delle visite mediche da parte di Kessié (apparso sempre in ottima salute nel corso delle sue apparizioni con la maglia dell’Atalanta, tanto da concentrare su di lui le attenzione di molti club europei) sarebbe dovuto a un problema legato all’età del calciatore.

Kessié, all’anagrafe, ha 20 anni, nato il 19 dicembre 1996. Tuttavia, secondo il portale non sarebbe questa l’età giusta del calciatore che, in realtà, sarebbe di qualche anno più vecchio. Per questo motivo, la società rossonera ha avuto bisogno di ulteriore tempo per effettuare gli approfondimenti del caso e per gettare luce sull’accaduto.

Kessié, centrocampista originario della Costa d’Avorio, si è messo in luce come una dei migliori prospetti giovani della scorsa stagione di Serie A, ha disputato 30 partite e ha messo a segno 6 reti, contribuendo alla storica qualificazione dell’Atalanta alla prossima Europa League.

(FOTO: Alberto Lingria/Xinhua via ZUMA Wire)