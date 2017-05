Covfefe, Trump ha coniato una nuova parola su Twitter, o così pare. Sul profilo del social media più amato dal presidente Usa è stato twittato questa frase misteriosa: Despite the constant negative press covfefe Il tweet è ancora online, nonostante sia incomprensibile. Probabilmente è un errore di battitura, visto che covfefe potrebbe essere un typo per coverage. In questo modo la frase twittata da Trump acquisirebbe un senso, e tradotta sarebbe: Nonostante la copertura negativa dei media. Ci sono però due elementi strani: il primo, ovviamente, è l’inesistenza della parola covfefe. Il secondo è che il tweet, anche se cofveve fosse un errore di battitura, sarebbe incompleto e non avrebbe senso. Difficile rimuovere un post per un personaggio così seguito sui social media come Trump, che conta oltre 31 milioni di follower, ma ancora più curioso che a diverse ore dal suo invio il tweet con covfede sia ancora online. La reazione della community di Twitter al tweet errato e incomprensibile di Trump con cofveve è stata enorme.

COFVEVE, LA NUOVA PAROLA CREATA DA TRUMP SU TWITTER

Migliaia di utenti hanno risposto al presidente, facendo a gara per scrivere le battute più ironiche. Eccone una selezione, inclusiva del tweet di Merriam-Webster, casa editrice di uno dei più famosi dizionari di inglese, che ha preferito non inserire cofveve di Trump nelle nuove parole, l’immediata registrazione del sito cofveve.com, e la creazione di una linea di magliette ispirata al genio creativo dello smartphone del presidente. Appena svegliatosi, Trump ha risposto alla curiosità su cofveve con questo tweet ironico in cui si è interrogato su chi possa trovare il vero significato della parola, augurando a tutti buon divertimento.