Massimiliano Allegri si è fatto male alla Partita del Cuore, l’incontro di calcio di beneficenza svoltosi quest’anno allo Juventus Stadium di Torino. A circa un quarto d’ora dall’inizio della partita tra la nazionale dei cantanti e quella dei campioni della ricerca, formata da numerosi sportivi, l’allenatore bianconero si è fermato dopo aver effettuato uno scatto. Allegri, resosi conto di essersi fatto male, ha subito deciso di uscire dalla Partita del Cuore, seguendo il resto dell’incontro dalla panchina. Ai microfoni della Rai l’allenatore bianconero ha così commentato il suo abbandono. «Mi divertivo, ma mi sono fatto male. Una piccola contrattura, niente di che – ha detto ai microfoni di Rai1 -. È una serata fantastica con un pubblico meraviglioso ed è bello dare un aiuto a chi ne ha veramente bisogno».

Aki2 RT @ADP1113: Allegri injured pic.twitter.com/dnELTjXaGR — joy da silva (@joy_dasilva) 31 maggio 2017

L’infortunio di Allegri è particolarmente curioso se si considera che tra pochi giorni la sua squadra, la Juventus, sarà impegnata nella partita più importante della stagione, la finale di Champion’s League contro il Real Madrid in programma sabato prossimo al Millenium Stadium di Cardiff. L’infortuno di Allegri alla Partita del Cuore non dovrebbe comunque creare problemi per la sua presenza in finale, visto che si tratta di una piccola contrattura, e ovviamente essendo un allenatore i problemi fisici causanti un’eventuale assenza dovrebbero essere ben più seri.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO