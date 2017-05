Le foto del topo che arriva fino in Campidoglio

Se non si placano le polemiche sul caos rifiuti a Roma non si ferma nemmeno la diffusione delle immagini che raccontano l’emergenza. Ieri la capogruppo del Pd in Campidoglio Michela Di Biase ha postato su Twitter le foto di un topo sulle scale che conducono all’ingresso del palazzo del Comune. Non è mancata una frecciata all’amministrazione M5S. «Visto che l’assessore Montanari non ha mai visto topi – è il messaggio che accompagna le foto – uno di loro è venuto in Campidoglio a presentarsi #buonemaniere».

Visto che l’ assessore @MontanariPin non ha mai visto #topi uno di loro è venuto in Campidoglio a presentarsi #buonemaniere pic.twitter.com/UWipb7nO8w — Michela Di Biase (@MichelaDiBiase1) 30 maggio 2017

(Foto via Twitter)