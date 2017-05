Vaccini, in 15 Paesi europei non esiste l’obbligo. Ma i risultati sono soddisfacenti

Il dubbio è obbligo o raccomandazione. In 15 Paesi europei è la seconda strada quella scelta per i vaccini e i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito non hanno nessuna vaccinazione obbligatoria, mentre gli altri ne hanno almeno una.

LO STUDIO DI VENICE SUI VACCINI IN EUROPA

La differenza, secondo gli scienziati di Venice (Vaccine european new integrated collaboration effort), dipende da ragioni di tipo storico e culturale. Per gli altri 14 Paesi europei presi in esame dallo studio, invece, ci sono soltanto alcune malattie coperte dall’obbligatorietà della vaccinazione. Ad esempio, la poliomielite, la difterite, il tetano e l’epatite B; la varicella, invece, inserita tra le 12 vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto Lorenzin, è obbligatoria soltanto in Lituania.

Essendoci, dunque, motivazioni di carattere sociale all’origine della scelta delle vaccinazioni, non è opportuno individuare nell’obbligatorietà o nella raccomandazione l’efficacia del provvedimento. Più sensato, invece, è puntare sulla copertura vaccinale. In Italia, questa è relativamente bassa per quanto riguarda il morbillo (86%), mentre è più alta per difterite, tetano e pertosse (94%). In generale, nel nostro Paese, la copertura è più alta per le quattro vaccinazioni già obbligatorie per legge (difterite, tetano, poliomelite ed epatite B, somministrate nell’esavalente insieme a pertosse ed haemophilus b) rispetto a quelle che erano raccomandate, come il morbillo.

Si prenda, invece, il caso della Francia. Qui, non esiste l’obbligo di vaccinarsi contro il morbillo, ma la copertura è comunque del 90%. Gli esperti europei, comunque, sottolineano che i dati di Venice e dell’Ocse mostrano che «a prima vista non sembrano esserci straordinarie differenze nella copertura vaccinale tra i Paesi che raccomandano certe vaccinazioni e quelli che, invece, le obbligano per legge».