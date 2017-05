Nina Moric e Belen Rodriguez, storia di battibecchi senza fine. Troppo poca la distanza tra le due, entrambe residenti a Milano, troppi elementi del passato in comune, compresa la relazione con Fabrizio Corona. Oggi la modella di origini croate è stata rinviata a giudizio per diffamazione nei confronti dell’argentina. Sia sui suoi profili social, sia nel corso di un’intervista radiofonica a La Zanzara (programma di Radio24), infatti, la Moric ha definito Belen «un viados», un travestito.

LA VICENDA NINA MORIC-BELEN RODRIGUEZ

Il processo a carico della Moric, recentemente tornata agli onori delle cronache per aver annunciato la sua prossima candidatura nelle liste di Casa Pound, si svolgerà il prossimo 7 luglio. Nel capo d’imputazione si legge: «nel corso di un’intervista radiofonica, la Moric offendeva la reputazione di Maria Belen Rodriguez, confermando di averla definita su alcuni social network ‘viados’, aggiungendo: ‘Non è una bella persona come tutti credono… perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda… mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte… minacciava che portava via lei mio figlio».

Si tratta dell’ennesimo capitolo di una saga che va avanti proprio dai tempi della relazione di Belen con Fabrizio Corona. Negli anni, è bastato anche un commento social fuori posto per scatenare la lite tra le due showgirl. Ora, però, la faccenda si fa seria e finirà a colpi di carte bollate.

(FOTO: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)