Flavio Insinna: «Potrei scendere in politica»

Flavio Insinna potrebbe impegnarsi in politica. Si tratta dell’ennesima dichiarazione in una vicenda che va avanti da diversi giorni, dopo il servizio di Striscia la notizia che riportava un audio del conduttore di Rai Uno mentre parlava male della concorrente di Affari tuoi della Valle d’Aosta.

LE PAROLE DI FLAVIO INSINNA AL CORRIERE

«All’indomani del mio intervento su RaiTre a #Cartabianca – ha detto Insinna in un’intervista al Corrire della Sera -, avrei avuto solo l’imbarazzo di decidere con chi candidarmi. Non faccio nomi, ma basti sapere che potevo scegliere di qua o di là, di sopra o di sotto». Il conduttore, inoltre, ha affermato di non avere problemi a chiudere la sua carriera televisiva, ma che è sicuro di voler continuare nel suo impegno in una cittadinanza attiva: «Con una cosa però non voglio e non posso chiudere – ha continuato Insinna -. E questa cosa è il lasciare, nel mio piccolo, un mondo più pulito di come l’ho trovato».

Le parole del conduttore e attore arrivano all’indomani di un nuovo attacco da parte di Striscia la notizia. La trasmissione satirica di Canale 5, infatti, ha intervistato un figurante di Affari tuoi che ha raccontato:

«Era un continuo sproloquio, umiliava i suoi collaboratori, ci sono state delle bestemmia e delle battute. Ha uno sdoppiamento della personalità che non ho mai visto, il dottor Jeckyl e mister Hyde. Un’altra volta ci ha detto ‘Mi fate schifo, io da domani vi caccio via tutti, vado a Lampedusa, prendo i ne**i, li metto qua e gli do 5 euro per uno, così risparmiamo pure’. Alcuni di noi hanno mandato lettere alla Rai e il giorno dopo lui ha detto in studio ‘me**a’ poi si è rivolto a noi e ha detto ‘e adesso scrivete ai vertici Rai ‘Alle ore 18 Insinna ha detto mer*a’».

La saga, insomma, sembra non finire qui. Insinna continua ad affermare che quelli di Striscia la notizia sono veri e propri attacchi personali che teme: «Non sono un potere forte, sono una persona sola. Per questo ho paura».