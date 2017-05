Il video dei carabinieri che deridono un uomo in caserma

Negli ultimi giorni ha generato indignazione in rete un video, diventato virale sui social network, girato da alcuni carabinieri in servizio presso la caserma di San Vito (Cagliari). Tre militari hanno ripreso con un telefonino un giovane del paese, intento ad esibirsi davanti a loro in un balletto. Il filmato è stato poi caricato in rete, ottenendo anche centinaia di migliaia di visualizzazioni e tanti commenti di condanna. Il giovane nel video ha infatti problemi di deambulazione ed è apparentemente ubriaco. E mentre si esibisce in alcuni passi di danza i presenti ridono divertiti.

LEGGI ANCHE > Il parroco dice no al padrino perché sposato con una divorziata. Il 14enne non vuole più la cresima

VIDEO CARABINIERI SAN VITO, I MILITARI DERIDONO UN UOMO IN CASERMA

Probabilmente il video è stato girato in forma goliardica ed è finito sui social dopo essere inviato a più utenti via WhatsApp. la massima condivisione è cominciata con la pubblicazione, alle 16 del 26 maggio, sulla pagina Facebook ‘Welcome to Favelas’. I carabinieri che hanno realizzato il filmato rischiano ora provvedimenti disciplinari, perché il video ha catturato anche l’attenzione dei vertici dell’Arma. Precisamente il contenuto del filmato, che dura poco meno di un minuto, ha fatto scattare un’indagine interna del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.

(Immagine da video: screenshot via YouTube)