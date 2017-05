Milo Manara disegna i biglietti Atac a Roma e scoppia la polemica

Per la mostra su Milo Manara a Roma sono stati creati una serie di biglietti speciali dell’Atac, l’azienda di trasporti pubblici romana. I quattro biglietti realizzati da Manara non sono passati inosservati e hanno suscitato polemiche. Sì, avete letto bene, polemiche.

guarda il video:

«Non condivido assolutamente l’iniziativa dei biglietti con i disegni di Milo Manara e se avessi avuto la possibilità di dire mia l’avrei detta. Come su tutta un’altra serie di cose», ha dichiarato il neo direttore generale dell’Atac Bruno Rota in un articolo de Il Messaggero. Secondo Rota «i soggetti proposti su un biglietto per il trasporto locale vanno scelti con maggiore accortezza». Eppure la nobile arte di Manara sui biglietti Atac è stata presentata dall’assessore Linda Meleo lo scorso weekend, in concomitanza con la terza edizione festival del fumetto ARF!.

I biglietti Atac disegnati da Manara sono disponibili a partire dal 5 giugno in dodici biglietterie Atac (Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano San Pietro, Spagna, Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Conca d’Oro, Termini, Porta San Paolo su Roma-Lido e Flaminio su Roma-Viterbo).