Raccoglie il pallone lanciato da Totti: «Per me è sacro»

I momenti da ricordare nella giornata dedicata a Francesco Totti resteranno impressi negli occhi di chi ha visto crescere l’attaccante nella squadra dei giallorossi. Uno di questi è il lancio in curva dell’ultimo pallone della carriera di calciatore da parte del capitano durante il suo giro di campo; il premio al più “tifoso più fortunato” dello stadio Olimpico è andato a Thomas Lintozzi, abbonato in Curva Sud, che anche ieri sera si trovava ad assistere al match.

THOMAS LINTOZZI RACCOGLIE IL PALLONE LANCIATO DA TOTTI

Un pallone marchiato dalla scritta «mi mancherai» e la firma del capitano romanista lo hanno reso un vero e proprio cimelio, per il quale Thomas ha quasi rischiato molto. Il suo commento racchiude il brivido di chi ha intenzione di non staccarsi mai da quell’oggetto, rimarcando di aver iniziato a seguire il calcio dal momento in cui Totti indossava per la prima volta la fascia da capitano. Pare che siano stati in centinaia a contattarlo per offrirgli qualsiasi cifra, ma quel pallone ha un valore inestimabile e Thomas, da tifoso impeccabile, ha subito rifiutato qualsiasi tipo di proposta. «Non lo lascio neanche per dormire, non me ne separerò mai. Per me è sacro, così come lo è stato il momento in cui ho avuto la fortuna di raccogliere il suo ultimo pallone calciato. È una cosa bellissima, indescrivibile» ha rimarcato il ventiseienne. Intanto sul profilo Facebook di Simone Bianchi viene pubblicato il selfie con un commento dal quale traspare l’emozione della situazione: