Francesco Storace attacca Gianfranco Fini: «Gli suggerirei di spararsi»

Parole molto forti quelle che Francesco Storace rivolge a Gianfranco Fini. Da qualche ora sugli account ufficiali dell’ex presidente della Regione Lazio compare un messaggio che recita: «Se l’induzione al suicidio non fosse reato, suggerirei a Fini di spararsi. Diceva di essere un coglione. Forse qualcosa di peggio‬».

FRANCESCO STORACE CONTRO GIANFRANCO FINI: L’AFFONDO

I finanzieri del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1 milione di euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di Gianfranco Fini, già presidente della Camera dei Deputati. Francesco Storace, che ora siede ai banchi d’opposizione in consiglio regionale del Lazio, non risparmia attacchi all’ex leader di Alleanza Nazionale. Un commento accompagnato dall’immagine del volto di Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano, da cui poi nacque Alleanza Nazionale. Parole di stima espresse dai sostenitori di Storace sotto il post: «Onorevole, per favore non scendere ai suoi livelli, almeno lei continui a rappresentare la vera destra con la signorilità e la dignità – scrive Luisa su Facebook – che ha sempre contraddistinto te e noi tutti!».