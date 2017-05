«Spero che l’aereo che porterà la Juventus a Cardiff cada»: l’audio sconcertante in diretta radio

Una radio bolognese, Radio International, all’indomani della partita vinta dalla Juventus contro la squadra di casa, all’ultima partita di campionato. Non l’hanno presa bene in uno studio palesemente schierato con i rossoblù. Ma la cosa è letteralmente sfuggita di mano. Il conduttore chiede a un radioascoltatore, in diretta telefonica, un parere sulla partita appena conclusa.

ASCOLTA L’AUDIO DI RADIO INTERNATIONAL

L’ospite sbotta: «Questi riescono anche a rubare le partite che non contano niente. Spero che l’aereo che li porterà a giocare la finale di Champions League precipiti». Dai microfoni dei presenti in studio, tra cui il giornalista bolognese Leo Vicari (che si è completamente dissociato da quanto detto in trasmissione) si alza qualche protesta, messa subito a tacere dal conduttore: «Vai avanti, continua: la tua non è affatto ipocrisia, io voglio la morte di tutti gli juventini».

L’attacco, allora, continua. «Odio tutti quelli che indossano quella maglia di m**** e che sono la vergogna del calcio. Mi fanno schifo e spero che venga giù il loro aereo». Il conduttore lo incalza e lo sprona a continuare in questo monologo delirante, tra l’altro, condividendo a pieno e dicendo: «Vai avanti, sei la mia voce, sei il mio idolo».

Un episodio censurabile, dunque, avvenuto in una emittente che, nonostante abbia una diffusione locale, riesce comunque a fare opinione. E ad alimentare un odio che va ben al di là dello sfottò calcistico.

(FOTO: Alberto Lingria/Xinhua via ZUMA Wire)