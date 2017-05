La stretta di mano di Trump sta diventando uno degli aspetti più curiosi di ogni grande evento di politica interna americana, oppure internazionale. Al G7 di Taormina ha destato curiosità il gesto di saluto scambiato dal presidente Usa col suo omologo francese appena eletto, Emmanuel Macron. Come al solito Trump ha stretto molto forte la mano di colui che saluta, tirandola verso il suo corpo, con un movimento così accentuato da creare ogni volta sorpresa in chi lo osserva, senza contare le strane reazioni di chi invece lo subisce. Il presidente francese, un po’ come successo con Justin Trudeau, è sembrato preparato però alla stretta di mano di Trump, tanto che Macron ha fatto un gesto simile. Un modo di salutari non innocente secondo le stesse parole di Emmanuel Macron al Journal de Dimanche. Il presidente francese ha infatti evidenziato come per la stretta di mano non sia un tema centrale della politica, ma un momento di verità. Per Macron è importante non dare mai un segno di debolezza in queste occasioni, anche se rimarca l’esigenza di non dare troppa importanza mediatica a un gesto come una stretta di mano. Da tempo il modo in cui il presidente Usa saluta i leader è diventato tema di forte attenzione della stampa.

STRETTA MANO DI TRUMP, IL VIDEO CON LE MIGLIORI

Come mostra questo video, la stretta di mano di Trump ha caratterizzato da subito i suoi incontri con capi di stato o di governo, o importanti politici americani. Il premier Shinzo Abe era rimasto molto colpito dalla poderosa stretta di mano che aveva lanciato uno sguardo spiritato colto da tutti i media internazionali. Altri hanno reagito in modo meno visibile, ma tutti son rimasti colpiti dal vigore della stretta di mano di Trump.